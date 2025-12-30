×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır'daki küçük çocuğun Atatürk büstü görüntüsü gündem oldu

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Atatürk#Öğrenci
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2025 14:57

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde kaymakamlıktan çıkan 3'üncü sınıf öğrencisi Hamza Akalın, Atatürk büstüne asker selamı verdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Eğil Kaymakamlığı'ndan çıkan Atatürk İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Hamza Akalın, 28 Aralık'ta bahçedeki Atatürk büstüne asker selamı verdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakırdaki küçük çocuğun Atatürk büstü görüntüsü gündem oldu

Akalın'ın selam verdiği görüntüleri sanal medya hesabından paylaşan Kaymakam Volkan Hülür, "Arkadaşlar bugün içimizi ısıtacak bir video attılar. Hükümet Konağının kameralarına yansıyan kendisi küçük ama yüreği büyük kardeşimiz. 7'den 70'e Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'e sevgimiz… Bazı değerler sorgulanmaz, sahip çıkılır ve saygı duyulur" dedi. 

Gözden KaçmasınHatayda korkunç görüntü: İşçinin üzerine yıldırım düştü Dehşete düşüren olay kameradaHatay'da korkunç görüntü: İşçinin üzerine yıldırım düştü! Dehşete düşüren olay kameradaHaberi görüntüle

Diyarbakırdaki küçük çocuğun Atatürk büstü görüntüsü gündem oldu

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Atatürk#Öğrenci

BAKMADAN GEÇME!