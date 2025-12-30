Diyarbakır'daki küçük çocuğun Atatürk büstü görüntüsü gündem oldu

Haberin Devamı

Eğil Kaymakamlığı'ndan çıkan Atatürk İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Hamza Akalın, 28 Aralık'ta bahçedeki Atatürk büstüne asker selamı verdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Akalın'ın selam verdiği görüntüleri sanal medya hesabından paylaşan Kaymakam Volkan Hülür, "Arkadaşlar bugün içimizi ısıtacak bir video attılar. Hükümet Konağının kameralarına yansıyan kendisi küçük ama yüreği büyük kardeşimiz. 7'den 70'e Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'e sevgimiz… Bazı değerler sorgulanmaz, sahip çıkılır ve saygı duyulur" dedi.