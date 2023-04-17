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Diyarbakır’daki 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 111 şüpheli daha adliyede

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Kökünü Kurutma Operasyonu#Narkotik Operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 09:36

Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen ‘Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 215 şüpheliden, işlemleri tamamlanan 111’i daha adliyeye sevk edildi.

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Diyarbakır merkezli, Elazığ, Mardin, Ağrı, İstanbul, Çankırı, Mersin ve Malatya'da 14 Nisan'da 50'nci 'Kökünü Kurutma Operasyonu' düzenlendi. 2 bin 135 güvenlik görevlisinin katıldığı, 20 eğitimli köpeğin kullanıldığı eş zamanlı baskınlarda; haklarında gözaltı kararı verilen 236 şüpheliden 215’i gözaltına alındı.

Diyarbakır’daki Kökünü Kurutma Operasyonunda 111 şüpheli daha adliyede

Adreslerde yapılan aramalarda 210 kilo 216 gram esrar, 8 kilo 263 gram metamfetamin, 2 kilo 596 gram kokain, 809 gram eroin, 420 gram skunk, 8 kök kenevir, 27 sentetik hap, 13 tabanca, 3 av tüfeği, 350 fişek, 4 hassas terazi, 1 terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi ve 1 uyuşturucu presleme makinesi ele geçirildi.

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Diyarbakır’daki Kökünü Kurutma Operasyonunda 111 şüpheli daha adliyede

DÜN 32 KİŞİ TUTUKLANDI

Dün adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 32'si tutuklandı, 1’i adli kontrolle, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kentte 2 ayrı gözaltı merkezinde işlemleri tamamlanan 111 şüpheli, sabah saatlerinde 10 otobüsle güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

70 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır’daki Kökünü Kurutma Operasyonunda 111 şüpheli daha adliyede

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#Diyarbakır#Kökünü Kurutma Operasyonu#Narkotik Operasyonu

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