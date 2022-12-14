Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 342 oldu

Güncelleme Tarihi:

#DİYARBAKIR#HDP#Terör
Diyarbakırdaki evlat nöbetinde aile sayısı 342 oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2022 16:15

DİYARBAKIR'da, evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, Şırnak’tan gelen iki aile ile birlikte 342’ye yükseldi.

Haberin Devamı

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1199 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 39 aile, çocuklarına kavuştu. Eyleme katılan aile sayısı Şırnak’ta, 2015’te 15 yaşındayken kaçırılan oğlu İsmail için gelen Yusuf Avil ve yine Şırnak’ta 2014’te 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Kadir için gelen Nizar Atay ile birlikte 342 oldu.

Aileler tarafından karşılanan ve burada konuşma yapan Yusuf Avil, oğlunu almadan eylemine son vermeyeceğini söyledi. Avil, “Oğlum İsmail için Şırnak Silopi’den geliyorum. Oğlum 2015 yılında kaçırıldı ve oğlum için buraya geldim. Oğlum dönene kadar burada kalacağım. Evine dön oğlum, seni bekliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne teslim ol. Pişmanlık yasası var” dedi. Nizar Atay ise açıklama yapmadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#DİYARBAKIR#HDP#Terör

BAKMADAN GEÇME!

Afrika futbolunda Fas devrimi | Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor

Afrika futbolunda Fas devrimi | 'Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor!'

#2022 Dünya Kupası
‘Küçük prens’ Mbappé, Fransanın futbol fabrikasında yıldız olmak için nasıl yetiştirildi

‘Küçük prens’ Mbappé, Fransa'nın 'futbol fabrikası'nda yıldız olmak için nasıl yetiştirildi?

#2022 Dünya Kupası
Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Afrika futbolunda Fas devrimi | Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor

Afrika futbolunda Fas devrimi | 'Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor!'

#2022 Dünya Kupası
‘Küçük prens’ Mbappé, Fransanın futbol fabrikasında yıldız olmak için nasıl yetiştirildi

‘Küçük prens’ Mbappé, Fransa'nın 'futbol fabrikası'nda yıldız olmak için nasıl yetiştirildi?

#2022 Dünya Kupası
Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı?

#Sağlık