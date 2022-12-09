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Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 338 oldu

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#Diyarbakır#Evlat Nöbeti#HDP
Diyarbakırdaki evlat nöbetinde aile sayısı 338 oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 15:10

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 2015’te 20 yaşındayken, İstanbul’dan kaçırılan üniversiteli kızı Hilal için 5 yaşındaki torunu ile gelen İdare Sönmez ile 338'e yükseldi.

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Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1194 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 39 aile çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, 2015’te Mimar Sinan Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisiyken kaçırılan kızı Hilal için 5 yaşındaki torunu Yahya ile birlikte Erzurum’dan gelen İdare Sönmez ile 338 oldu.

Nöbetteki diğer aileler tarafından karşılanan Sönmez, “Kızım 7 senedir kayıp, görmüyorum, telefon açmıyor. HDP almış, götürmüş; nereye götürmüş, haberim yok. Kızımı arıyorum. Ben kızımı bekliyorum. Nasıl götürdüler, öyle de getirsinler. Onlar aldı götürdü. Kızım neredesin? Çık, gel. Korkma gel. Bak Hilal, Yahya da senin peşinden geldi, seni çağırıyor. 'Halam nerede' diyor. Neredesin annem? Gel, kapımız açık. Herkes seni çağırıyor Hilal, korkma gel kızım” dedi.

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#Diyarbakır#Evlat Nöbeti#HDP

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