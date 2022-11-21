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Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 332 oldu

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#Diyarbakır#Evlat Nöbeti#HDP
Diyarbakırdaki evlat nöbetinde aile sayısı 332 oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 15:52

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 2015’te Erzurum’da ortaokul öğrencisiyken kaçırılan kızları Arzu için gelen Bedia ve Cemal Adıgüzel çiftiyle 332'ye yükseldi.

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Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. Nöbet, 1176 gündür devam ederken, İçişleri Bakanlığı’nın ikna çalışmaları sonucu 1 örgüt üyesinin daha teslim olmasıyla çocuklarına kavuşan aile sayısı 39’a çıktı. Evlat nöbetindeki aile sayısı ise Erzurum’da 2015'te ortaokul öğrencisiyken 15 yaşında kaçırılan kızları Arzu için gelen Bedia ve Cemal Adıgüzel ile 332 oldu.

Diyarbakırdaki evlat nöbetinde aile sayısı 332 oldu

Kızına teslim olması yönünde çağrıda bulunan Cemal Adıgüzel, "Arzu, kızım; gel benim parçam, yüreğimsin. 7 senedir kayboldun. Ben hastayım kızım. 7 yıldır arıyoruz fakat hiçbir haber alamadık. Bazı insanlar 'Kızını PKK'lılar dağa götürmüş' dedi. Benim hiç haberim yoktu" dedi.

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Diyarbakırdaki evlat nöbetinde aile sayısı 332 oldu

Öte yandan çocuğuna kavuşan aile sayısının 39’a çıkmasıyla 2019’da 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için bekleyişini sürdüren Celil Bektaş, "Bir evladımız daha geldi, İnşallah bizim de evladımız geldir. Bugün yeni bir aile de geldi, katıldı bize. Biz buradayız, evladımız gelene kadar buradan kalkmayacağız. Darısı bizim başımıza" diye konuştu. 

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#Diyarbakır#Evlat Nöbeti#HDP

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