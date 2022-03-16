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Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 270 oldu

#Diyarbakır#HDP#Evlat Nöbeti
Diyarbakırdaki evlat nöbetinde aile sayısı 270 oldu

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 926 gündür evlat nöbeti tutan aile sayısı 270 oldu. 7 yıl önce 21 yaşındayken kaçırıldığını belirttiği Adem için Erzincan’dan gelerek eyleme katılan Ahmet Dönmez, kardeşini bulmak için geldiğini ve almadan gitmeyeceğini söyledi.

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Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 926 gündür sürdürülen nöbette şu ana kadar 35 aile çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, 2015 yılında 21 yaşındayken kaçırılan kardeşi için Erzincan'dan gelen Ahmet Dönmez ile 270 oldu.

Evlat nöbetindeki aileler tarafından karşılanan Dönmez, "Kardeşim 2015’te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldı. Kardeşimi aramak için geldim. Kardeşimi almadan da buradan gitmeyi düşünmüyorum. Kardeşime çağrım; annen ile baban yaşlılar. Sen gittikten sonra hiç gülmediler. Anne ile babanın ölmeden önce seni görmelerini istiyorum. İnşallah kardeşim sesimi duyup, pişman olup, geri gelecektir" dedi. 

Diyarbakırdaki evlat nöbetinde aile sayısı 270 oldu

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#Diyarbakır#HDP#Evlat Nöbeti

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