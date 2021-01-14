Diyarbakır'daki evlat nöbeti eylemine, 500. günde bir aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 500. gününde sürüyor.

Van'dan 2014 yılında 18 yaşında dağa kaçırılan oğlu Kenan için gelen baba Fevzi Yağmur, oturma eylemine dahil oldu.

Yağmur, Özalp ilçesinde oturduklarını, oğlunun kent merkezindeki lisede okuyabilmesi için ev tuttuklarını, 2014'te müdürün kendisini arayarak evladının okula gelmediğini bildirdiğini söyledi.

Oğlunun, kaybolduktan 3 ay sonra kendisine gelen telefonla dağa kaçırıldığını öğrendiğini anlatan Yağmur, televizyonda gördüğü oturma eylemine, evladına kavuşmak için katılmaya karar verdiğini belirtti.

Yağmur, "Oğlum gel, Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim ol. Beni duyup, görüp de gelmezsen sana hakkımı helal etmiyorum. Yemedim ona yedirdim. Giymedim ona giydirdim. Başarılı bir çocuktu. Seni nasıl kandırdılar, nasıl götürdüler bilmiyorum. Onları Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullandı.