Diyarbakır'daki dehşet! Annesini ve ağabeyini pompalı tüfekle öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı

Olay, dün sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir sitede meydana geldi. Ankara'da bulunan baba, 8'inci kattaki ailesine ulaşamayınca durumu yakınlarına bildirdi. Binaya gelen yakınları, ailenin oğlu Emre Torgut'un elinde pompalı tüfekle kaçtığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, İlknur Torgut ile oğlu Onur Torgut'u kendi yataklarında, başlarına pompalı tüfekle ateş edilmiş şekilde buldu. Anne ile oğlunun öldüğü belirlendi. İncelemenin ardından cansız bedenler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ANNE İLE OĞLU YAN YANA DEFNEDİLDİ

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından anne İlknur Torgut ile oğlu Onur Torgut'un cenazeleri, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na getirilerek gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre Torgut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emre Torgut ifadesinde, "Akşam saatlerinde ağabeyim ile tartışma yaşadım, ağabeyim bana küfretti. İlerleyen saatlerde daha önceden temin ettiğim silahla olayı gerçekleştirdim" dedi.

Annesini ise neden öldürdüğünü ifade edemeyen Torgut'un geçen yıl intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.