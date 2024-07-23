Diyarbakır’daki anız yangını söndürüldü

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Dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi Tekel Mahallesi kırsalında çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılarak kırsal Umur Mahallesi'ne ilerledi. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takviye olarak Hazro ve Bismil ilçelerinden itfaiye ekipleri gönderildi.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla sabah saat 05.00 sularında kontrol altına alındı. Söndürülen yangının soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.