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Diyarbakır’daki anız yangını söndürüldü

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#Diyarbakır#Silvan#Yangın
Diyarbakır’daki anız yangını söndürüldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 09:44

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin yoğun çalışmasıyla sabah saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından yaklaşık 2 bin dönüm arazinin zarar gördüğü öğrenildi.

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Dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi Tekel Mahallesi kırsalında çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılarak kırsal Umur Mahallesi'ne ilerledi. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takviye olarak Hazro ve Bismil ilçelerinden itfaiye ekipleri gönderildi.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla sabah saat 05.00 sularında kontrol altına alındı. Söndürülen yangının soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır’daki anız yangını söndürüldü

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#Diyarbakır#Silvan#Yangın

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