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Gündem
AA
Haber Giriş: 21.05.2021 - 21:32 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'na saldırı girişiminde kritik gelişme!

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Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'na saldırı girişiminde kritik gelişme!

Diyarbakır'da 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'na maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 19 Mayıs saat 00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'na maket uçaklarla yapılan saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında 1 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri, saldırıyla ilgili çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştığı tespit edilen F.K'yı adresinde gözaltına aldı.

F.K'nın saldırıyı gerçekleştiren terör örgütüyle bağlantısının olup olmadığıyla ilgili araştırmanın sürdüğü öğrenildi.

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