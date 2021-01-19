Diyarbakır'da zincirleme felaketi! 10'un üzerinde yaralı...

Kazalar, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi 75 Metrelik Yol üzerindeki Mahabat Bulvarında meydana geldi. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanma nedeniyle aynı cadde üzerinde iki ayrı zincirleme kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan 22 aracın karıştığı zincirleme kazalarda 10'un üzerinde kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan cadde, ekiplerin çalışmasıyla tek şeritten devam ediyor.