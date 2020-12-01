Diyarbakır'da zabıtalardan koronavirüs denetimi

Türkiye genelinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle geçen hafta başlatılan kısıtlamalarla beraber Diyarbakır'da da denetimler artırıldı. Salgının önlenmesi amacıyla kent genelinde sıkı tedbirler devam ederken Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bünyesindeki Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli 13 kadın zabıta, denetimlerini sürdürüyor. Merkez ilçelerde bulunan ana cadde ve trafiğin yoğun olduğu noktalar başta olmak üzere otobüsler, şehir içi minibüsler, ticari taksiler, şehirler arası otobüsler ve ilçe minibüslerine yönelik olarak kadın zabıtalar maske, mesafe, hijyen konusunda uygulamalar yapıyor ve uyarılarda bulunuyor. Bu kapsamda ekipler, günlük olarak 3 vardiya şeklinde 2 çekici araç ve 4 mobil otomobille her gün 500 araç denetimi yapıyor.



'13 KADIN PERSONELLE UYGULAMALAR SÜRÜYOR'



Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürlüğü zabıta amiri Hayrettin Mutlu, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle koronavirüs salgınına karşı uygulamalarının devam ettiğini söyledi. Mutlu, "Bu süreçte kadın ve çocuklara yönelik olarak daha çok sıkıntı yaşadığından dolayı 13 kadın personelle toplu taşımaya yönelik uygulamalarımız devam ediyor. Yaptığımız çalışmalar da maske, sosyal mesafe ve dezenfektan kullanımına yönelik. Hayat Eve Sığar (HES) kodu sıkıntı olan toplu taşıma araçlarına denetimlerimiz sürüyor. Bunun dışında sadece şehir içi minibüsler değil özel halk otobüsleri, ticari taksiler ve ilçe minibüslerine yönelik genel olarak uygulamalar devam ediyor. 13 kadın personelle şehrin farklı noktalarında uygulamalar sürüyor" dedi.



Zabıta memuru Saadet Arslan, denetimler sırasında kadın ve çocuklarla çok rahat bir şekilde diyalog kurduklarını ifade ederek, "Araçları kontrol ediyoruz. Maske, dezenfektan ve sosyal mesafe konusunda denetimlerimiz devam ediyor. Kadın ve çocuklarla çok rahat diyaloglar kurabiliyoruz. Bizi gördüklerinde daha rahat oluyorlar. Uyarılarımız daha çok dikkate alınıyor. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.