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Diyarbakır'da yürekleri ısıtan görüntü: 8 yaşındaki çocuk Atatürk büstünü ıslak mendille sildi

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Atatürk#Atatürk Büstü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2024 16:54

Diyarbakır’da ailesi ile birlikte hastaneye giden 8 yaşındaki ismi öğrenilemeyen çocuk, çıktığı bahçede Atatürk büstünü otomobilden aldığı ıslak mendille silmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kentte yaşayan ve ismi öğrenilemeyen 8 yaşındaki bir çocuk, ailesi ile birlikte Yenişehir ilçesindeki bulunan Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne gitti. Burada anne ve babası acil servise giderken çocuk, bahçeye çıktı.

Diyarbakırda yürekleri ısıtan görüntü: 8 yaşındaki çocuk Atatürk büstünü ıslak mendille sildi

Burada Atatürk büstünü gören çocuk, otomobilden ıslak mendil alarak silmeye başladı. Atatürk büstünü sildikten sonra çocuk, bu kez üzerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün sözü olan ‘Vatan Bir Bütündür Parçalanamaz’ ve ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ yazılarını sildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakırda yürekleri ısıtan görüntü: 8 yaşındaki çocuk Atatürk büstünü ıslak mendille sildi

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#Diyarbakır#Atatürk#Atatürk Büstü

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