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Diyarbakır'da yürek yakan olay: Yıldırım isabet eden kız kardeşlerden 11 yaşındaki Nurhayat öldü

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#Diyarbakır#Yıldırım#Nurhayat Yüzen
Diyarbakırda yürek yakan olay: Yıldırım isabet eden kız kardeşlerden 11 yaşındaki Nurhayat öldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2026 15:37

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde evlerinin yakınında yıldırım isabet eden 2 kız kardeşten 11 yaşındaki Nurhayat Yüzen hayatını kaybetti, kardeşi E.Y. ise yaralandı.

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Olay, 26 Eylül’de Bağlar ilçesi kırsal Kırkkoyun Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde evlerinin yaklaşık 100 metre yakınındaki açık alanda Nurhayat Yüzen ile kız kardeşi F.Y.’ye yıldırım isabet etti.

Diyarbakırda yürek yakan olay: Yıldırım isabet eden kız kardeşlerden 11 yaşındaki Nurhayat öldü

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan kardeşler, ilk müdahalelerinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Diyarbakırda yürek yakan olay: Yıldırım isabet eden kız kardeşlerden 11 yaşındaki Nurhayat öldü

Kardeşlerden Nurhayat, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Nurhayat’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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Diyarbakırda yürek yakan olay: Yıldırım isabet eden kız kardeşlerden 11 yaşındaki Nurhayat öldü

E.Y.’nin tedavisi devam ediyor.

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#Diyarbakır#Yıldırım#Nurhayat Yüzen

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