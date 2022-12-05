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Diyarbakır'da yüksek gerilim hattına kapılan kişi ölü bulundu

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#Diyarbakır#Elektrik#Yüksek Gerilim Hattı
Diyarbakırda yüksek gerilim hattına kapılan kişi ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 00:20

Diyarbakır'da 12 metrelik yüksek gerilim hattına eldiven, keski ve tornavida ile çıkan Bekir A. (25), elektrik çarpması sonucu direğe asılı kalmış halde ölü bulundu.

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Olay akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki Fabrika Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Bekir A. (25) bilinmeyen nedenle 12 metrelik yüksek gerilim hattına çıktı. Akıma kapılan Bekir A., elektrik direği üzerinde asılı kaldı.

Çevredekilerin direk üzerinde hareketsiz, sarkmış halde bir kişi görmesi ve haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin olayı elektrik şirketine bildirmesi üzerine bölgeye gelen ekipler elektriği kesti. Ekipler, vinç ile direğe çıkıp Bekir A.’yı indirdi. Bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Bekir A.'nın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bekir A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

elektrik şirketi çalışanı olmayan direk üzerinde ölen Bekir A.'nın yapılan üst aramasında arka cebinde eldiven, keski, ve tornavida bulunduğu  öğrenildi.

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#Diyarbakır#Elektrik#Yüksek Gerilim Hattı

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