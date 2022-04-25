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Diyarbakır'da yoğun toz taşınımı... Vatandaşlara uyarı

#Diyarbakır#Toz Taşınımı#Meteoroloji
Diyarbakırda yoğun toz taşınımı... Vatandaşlara uyarı

Diyarbakır'da gece saatlerinden itibaren etkili olan toz taşınımı hava kalitesini düşürüp, hayatı olumsuz etkiledi.

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Suriye üzerinden gelen toz taşınımı gece saatlerinden itibaren Diyarbakır genelini etkisi altına aldı. Kentte toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Araçların üzeri tozdan kaplanırken daha önce uzmanlar, kronik rahatsızlığı olan vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Diyarbakırda yoğun toz taşınımı... Vatandaşlara uyarı

METEOROLOJİ'DEN TOZ TAŞINIMI VE SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

Diyarbakırda yoğun toz taşınımı... Vatandaşlara uyarı

Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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#Diyarbakır#Toz Taşınımı#Meteoroloji

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