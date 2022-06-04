Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır'da yılın ilk 5 ayında 500 kaçak göçmen yakalandı

#Kaçak Göçmen#Diyarbakır#Göçmen
Diyarbakırda yılın ilk 5 ayında 500 kaçak göçmen yakalandı

Diyarbakır'da 2022 yılının ilk 5 ayında polisin yaptığı denetimlerde 500 kaçak göçmen ile 105 organizatör yakalandı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube ve Hudut Kapıları Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak göçmenlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Uzman polislerden oluşan ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle Elazığ, Şanlıurfa ve Silvan kara yollarında uygulama yapıyor. Araçları tek tek arayan ekipler, gece görüş ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla da kente giriş ve çıkışları izliyor.

Diyarbakırda yılın ilk 5 ayında 500 kaçak göçmen yakalandı


Ekipler, 2022 yılının ilk 5 ayında farklı ülkelerden 500 kaçak göçmeni yakaladı. Bu uygulamalar sırasında göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 105 kişi de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. 105 organizatör hakkında da adli işlem yapıldı.

Bu arada, bir kaçak göçmenin yakalanması ise DHA kamerasına yansıdı. Durdurulan bir otobüste yabancı uyruklu bir kişinin incelenen kimliğinin sahte olduğu tespit edildi. Kaçak göçmen, polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Haberin Devamı

Diyarbakırda yılın ilk 5 ayında 500 kaçak göçmen yakalandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaçak Göçmen#Diyarbakır#Göçmen

BAKMADAN GEÇME!

Silikon Vadisinde alacakaranlık... 20 yıl önceki çöküşü öngören kâhinden korkutan tahmin

Silikon Vadisi'nde alacakaranlık... 20 yıl önceki çöküşü öngören 'kâhin'den korkutan tahmin!

#Silikon Vadisi
Süper Lig’de İstanbul deplasmanı dönemi Hangi takım ne kadar yol yapacak

Süper Lig’de İstanbul deplasmanı dönemi! Hangi takım ne kadar yol yapacak?

#Süper Lig
Süt Küba için her şey demekti Ama bugün...

Süt Küba için her şey demekti! Ama bugün...

#Küba

BAKMADAN GEÇME!

Silikon Vadisinde alacakaranlık... 20 yıl önceki çöküşü öngören kâhinden korkutan tahmin

Silikon Vadisi'nde alacakaranlık... 20 yıl önceki çöküşü öngören 'kâhin'den korkutan tahmin!

#Silikon Vadisi
Süper Lig’de İstanbul deplasmanı dönemi Hangi takım ne kadar yol yapacak

Süper Lig’de İstanbul deplasmanı dönemi! Hangi takım ne kadar yol yapacak?

#Süper Lig
Süt Küba için her şey demekti Ama bugün...

Süt Küba için her şey demekti! Ama bugün...

#Küba