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Diyarbakır’da yıkım sırasında 9 katlı bina çöktü: O anlar kamerada

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#Bina#Diyarbakır#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 11:56

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Diyarbakır’da, Seyrantepe köprülü kavşağı yakınında bulunan ve risk nedeniyle tahliye edilen 9 katlı Altınkaya Apartmanı, yıkım sırasında çöktü. Bu anlar, kameraya yansırken, kimsenin yaralanmadığı çökme sonucu oluşan enkaz, iş makineleriyle kaldırılıyor. 

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen kentlerden olan ve 1’i boş 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır’da, Seyrantepe köprülü kavşağındaki 9 katlı Altınkaya Apartmanı, gelen sesler üzerine yıkılma tehlikesi nedeniyle dün tahliye edildi. Polis, güvenlik şeridi çekerek, yaptığı anonslarla uyarıda bulunup, yandaki binaları da boşalttı. Apartmana yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan alışveriş merkezi de güvenlik amacıyla tahliye edildi. Apartmanın Diyarbakır-Şanlıurfa yolunun yakınında olması nedeniyle bu yol da trafiğe kapatıldı.

Diyarbakır’da yıkım sırasında 9 katlı bina çöktü: O anlar kamerada



Bölgeye sevk edilen iş makineleriyle binanın yıkımına başladı. İş makinesiyle çalışma yapılırken bina, bir anda çöktü. Çökmeyle çevreyi toz bulutu kapladı. Kimse yaralanmazken, enkaz kaldırma çalışmasına başlandı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Dün kapatılan Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu da yeniden trafiğe açıldı.

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#Bina#Diyarbakır#Deprem

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