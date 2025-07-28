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Diyarbakır'da yangına giden itfaiye aracı devrildi

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#Diyarbakır#Yangın#İtfaiye Kazası
Diyarbakırda yangına giden itfaiye aracı devrildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2025 14:00

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yangına giden itfaiye aracının devrildiği kazada 1'i ağır, 3 itfaiye eri yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede çıkan örtü yangınına giden F.K. (45) yönetimindeki 21 EU 895 plakalı itfaiye aracı, kontrolden çıkarak yan yattı.

Diyarbakırda yangına giden itfaiye aracı devrildi

Kazada sürücü F.K. ile araçta bulunan H.K. ve H.Ö. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan H.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Diyarbakır#Yangın#İtfaiye Kazası

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