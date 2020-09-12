Diyarbakır’da yangın tüpü içine gizlenmiş patlayıcı madde ele geçirildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak çalışma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Terör örgütü ile ilgili gelen bir ihbarın değerlendirilmesi neticesinde ilimiz Ergani ilçesinde 2 şahıs ile birlikte eyleme geçirilmeye hazır vaziyette yangın tüpü içerisine gizlenmiş 1 kilo 635 gram PETN (patlayıcı madde) ve patlayıcı düzenekleri ele geçirilmiş olup, yakalanan F.K. ve K.A. isimli 2 şahıs çıkarıldıkları adli adli mercilerce tutuklanmışlardır. Terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız ve kararlı bir biçimde, vatandaşlarımızın güvenliği için tüm devlet kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde sürdürülmeye devam edecektir” denildi.