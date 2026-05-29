Diyarbakır'da yangın: 1'i bebek 2 çocuk kurtarıldı

Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi’nde bulunan bir sitedeki 11 katlı binanın 8'inci katındaki dairede, öğle saatlerinde çıktı. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
1'İ BEBEK 2 ÇOCUK KURTARILDI
Yangında1'i bebek, 1’i çocuk 2 kişinin dumandan etkilendiği yangın, kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bebek ve çocuk yangın merdiveniyle kurtarılırken, itfaiye erinin alevlerin arasında yangına müdahalesi yer aldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.