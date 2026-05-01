×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır'da yakının ölüm haberini alınca hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Hastane#Ateş Açma
Diyarbakırda yakının ölüm haberini alınca hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2026 10:21

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde yoğun bakımda tedavi gören 83 yaşındaki Şerife Tunç’un hayatını kaybetmesinin ardından yakını Ö.T., hastane içinde tabancayla ateş açtı. Şüpheli Ö.T. gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesindeki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 3’üncü katındaki ameliyathane önünde meydana geldi. Yoğun bakımda tedavi gören 83 yaşındaki Şerife Tunç hayatını kaybetti.

HASTANEYE GİREREK DUVARLARA ATEŞ AÇTI

Ölüm haberini alan yakınlarından Ö.T., yanında getirdiği tabancayla hastaneye girerek 3’üncü kata çıktı. Ö.T., burada duvarlara doğru ateş etti.

Olayda kimse yaralanmazken, şüpheli Ö.T., polis tarafından gözaltına alındı.

Ö.T.’nin işlemleri sürerken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

#Diyarbakır#Hastane#Ateş Açma

BAKMADAN GEÇME!