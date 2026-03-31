×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır'da yakaladılar: Görenler şaşkına döndü

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Çermik#Fırat Nehri
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2026 09:40

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde balıkçılar tarafından yakalanan 120 kiloluk dev turna balığı görenleri hayretler içinde bıraktı.

Haberin Devamı

Fırat Nehrinde köylüler tarafından yakalanan dev turna balığı, Çermik ilçesinde balıkçılara toptan olarak satıldı. Çermik'te balıkçılık yapan Halil Taşkın isimli vatandaş, 120 kiloluk turna balığını parçalayarak vatandaşlara kilosunu 350 liradan sattı.

Vatandaşlar tarafından büyük bir merakla izlenen dev turna balığı satışı yoğun bir talep gördü. Halil Taşkın, balığı toptan satın aldığını çok büyük olduğu için kiloyla satmak zorunda kaldığını belirterek, balığın saatler içerisinde tamamen satıldığını söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!