Diyarbakır'da vicdansızlık kamerada: Köpeği traktörün arkasına bağlayıp koşturdu

Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 16:29
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir kişinin, köpeği iple traktörün arkasına bağlayarak koşturduğu anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde meydana geldi.
Bir kişi, 21 DY 941 plakalı traktörünün arkasına iple bağladığı köpeği, koşturarak götürdü. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
Görüntülerde, köpeğin iple bağlı olduğu hareket halindeki traktörün arkasından koştuğu görüldü.
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