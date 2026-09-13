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Diyarbakır'da vicdansızlık kamerada: Köpeği traktörün arkasına bağlayıp koşturdu

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#Diyarbakır#Köpek İstismarı#Hayvan Hakları
Diyarbakırda vicdansızlık kamerada: Köpeği traktörün arkasına bağlayıp koşturdu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 16:29

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir kişinin, köpeği iple traktörün arkasına bağlayarak koşturduğu anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde meydana geldi.

Diyarbakırda vicdansızlık kamerada: Köpeği traktörün arkasına bağlayıp koşturdu

Bir kişi, 21 DY 941 plakalı traktörünün arkasına iple bağladığı köpeği, koşturarak götürdü. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Diyarbakırda vicdansızlık kamerada: Köpeği traktörün arkasına bağlayıp koşturdu

Görüntülerde, köpeğin iple bağlı olduğu hareket halindeki traktörün arkasından koştuğu görüldü.

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#Diyarbakır#Köpek İstismarı#Hayvan Hakları

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