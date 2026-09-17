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Diyarbakır'da uzaktan sağlık dönemi: Kırsaldakiler ve engelliler ekrandan destek alıyor

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#Diyarbakır Sağlık#Uzaktan Destek#Kışla Sağlık Hizmeti
Diyarbakırda uzaktan sağlık dönemi: Kırsaldakiler ve engelliler ekrandan destek alıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2026 11:06

Diyarbakır'da sağlık hizmetine erişimde güçlük yaşayan vatandaşlar, uzaktan hasta değerlendirme sistemi sayesinde psikolog, diyetisyen, sigara bırakma polikliniği hekimi ve sosyal çalışmacılarla görüntülü olarak görüşebiliyor. MHRS üzerinden alınan randevuların ardından SMS ile gönderilen bağlantı üzerinden hizmet sunuluyor.

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Sağlık hizmetlerinde teknolojinin kullanımının yaygınlaşmasıyla uygulanan uzaktan hasta değerlendirme sistemi, özellikle uzak ve kırsal bölgelerde yaşayan, hareket kısıtlılığı bulunan veya yüz yüze sağlık hizmetine erişimde güçlük yaşayanlara kolaylık sağlıyor.

Sistemden yararlanmak isteyenlerin öncelikle uzaktan hizmet almaya uygun olup olmadığı değerlendiriliyor. Uygun bulunanlar, MHRS üzerinden veya Sağlıklı Hayat Merkezleri aracılığıyla randevu alabiliyor. Randevu saatinde cep telefonuna SMS ile gönderilen bağlantıya tıklayanlar, sağlık profesyoneliyle görüntülü görüşme gerçekleştiriyor.

Diyarbakırda uzaktan sağlık dönemi: Kırsaldakiler ve engelliler ekrandan destek alıyor

‘KIRSAL BÖLGELERDEKİ VATANDAŞLAR AÇISINDAN KOLAYLIK’

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Sistemin temel amacının sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak olduğunu söyleyen psikolog Süheyla Verim Azyoksul, “Uzaktan hasta değerlendirme sistemi bilişim teknolojilerinden yararlanarak sağlık hizmetlerine mekan ve coğrafya engeli olmadan erişimi kolaylaştıran bir uygulamadır. Uygulamanın temel amacı uygun kişilerin sağlık hizmetine bulundukları yerden, ulaşabilmelerini sağlamaktır. Psikologlar olarak uzaktan, görüşme yoluyla kişinin psikolojik ve sosyal psikososyal ihtiyaçlarını değerlendiriyoruz. Uygun durumlarda, psikososyal destek ve danışmanlık hizmetini sunuyoruz. Bu hizmet özellikle sağlık, hizmetine ulaşmakta güçlük yaşayan, uzak bölgelerde bulunan, kırsal bölgelerde bulunan, hareket kısıtlılığı olan veya yüz yüze hizmete erişimde çeşitli engeller yaşayan vatandaşlar açısından önemli bir kolaylık sağlıyor” dedi.

Diyarbakırda uzaktan sağlık dönemi: Kırsaldakiler ve engelliler ekrandan destek alıyor

‘MHRS ÜZERİNDEN RANDEVU ALINABİLİYOR’

İsteyenlerin Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden veya Sağlıklı Hayat Merkezleri aracılığıyla hizmetten yararlanabileceğini ifade eden Azyoksul, “Burada temel kriterimiz kişinin ve ihtiyacının uzaktan hizmete uygun olup olmadığını değerlendirmek. Vatandaşlar bu hizmete MHRS üzerinden veya Sağlıklı Hayat Merkezlerini arayarak ulaşabilirler. Sağlıklı Hayat Merkezinden aldıkları randevuları, yani kişi uygun bir şekilde Sağlıklı Hayat Merkezinden randevu aldığında bizler görüşme saati geldiğinde onlara, SMS olarak linki göndereceğiz ve o linke tıkladıklarında, uzaktan görüşmeye sağlık profesyoneliyle görüntülü olarak görüşebilecekler. Sağlıklı Hayat Merkezlerinde psikologlar, diyetisyenler, sigara bırakma polikliniğindeki hekimler ve sosyal çalışmacılardan, bu randevuyu alabilecekler” diye konuştu.

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#Diyarbakır Sağlık#Uzaktan Destek#Kışla Sağlık Hizmeti

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