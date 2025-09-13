Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 18 kişi tutuklandı

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen narkotik operasyonunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre; 269 kilogram esrar ele geçirilirken, toz esrar elde edilebilecek ham madde imha edildi. Operasyonda 34 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 18'i tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Diyarbakır Lice ve Kulp’ta Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda;

269 kg Esrar ele geçirdik. Toz esrar elde edilebilecek ham maddeyi imha ettik.

34 şüpheli Zehir Tacirini yakaladık.

18'i TUTUKLANDI.

12’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Her bir gencimizin geleceğini korumak, hayallerini zehir tacirlerine teslim etmemek en büyük önceliğimizdir. Çünkü gençlerimiz, yarınlarımızın teminatıdır.

Haberin Devamı

Diyarbakır Valimizi, Lice ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma Asayiş ve İstihbarat Başkanlıklarımızı, TEM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızı ve Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Mardin İl Jandarma Komutanlarımız ile Jandarmamızı tebrik ediyorum."