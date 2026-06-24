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Diyarbakır’da uyuşturucu madde imalatına yönelik operasyon: 31 şüpheli yakalandı

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#Diyarbakır#Uyuşturucu#İmalat
Diyarbakır’da uyuşturucu madde imalatına yönelik operasyon: 31 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 18:01

Diyarbakır’da güvenlik güçlerinin uyuşturucu imalatı yapanlara yönelik olarak düzenlediği operasyonda 31 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda 40 ton toz esrar elde edilebilecek 1 milyon 755 bin 212 kök kenevir ve skunk ile 54 kilogram esrar ele geçirildi.

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Diyarbakır, Lice, Hani, Hazro ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde imalatı ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Diyarbakır’da uyuşturucu madde imalatına yönelik operasyon: 31 şüpheli yakalandı

31 ŞÜPHELİ YAKALANDI

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Diyarbakır’ın Lice, Hani, Hazro, Kocaköy ve Kulp ilçelerinde 81 operasyonel tim, 770 personel ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle “Yasa Dışı Kenevir Ekimi İle Mücadele Eylem Planı” kapsamında düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır’da uyuşturucu madde imalatına yönelik operasyon: 31 şüpheli yakalandı

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1 MİLYON 755 BİN 212 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucunda 40 ton toz esrar elde edilebilecek 1 milyon 755 bin 212 kök kenevir ve skunk ile 54 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyon sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.” denildi.

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#Diyarbakır#Uyuşturucu#İmalat

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