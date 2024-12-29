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Diyarbakır'da uçak seferlerine sis engeli

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#DİYARBAKIR#Sis#Hava Duurmu
Diyarbakırda uçak seferlerine sis engeli
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2024 10:30

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Diyarbakır’da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, bazı uçak seferleri gecikmeli yapıldı.

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Kentte etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düşerken, sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Diyarbakır Havalimanı'nda da bazı uçak seferleri gecikmeli yapıldı.

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, yer yer aralıklı yağmurlu ve yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmurlu ve kar yağışının etkili olacağı, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin olacağı belirtildi.

Diyarbakırda uçak seferlerine sis engeli

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#DİYARBAKIR#Sis#Hava Duurmu

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