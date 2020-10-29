MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDiyarbakır'da Türk bayraklı motosikletlerle 29 kilometrelik konvoy yaptılar
GeriGündem Diyarbakır'da Türk bayraklı motosikletlerle 29 kilometrelik konvoy yaptılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Burak EMEK- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 29.10.2020 - 12:42 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da Türk bayraklı motosikletlerle 29 kilometrelik konvoy yaptılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Diyarbakır'da Türk bayraklı motosikletlerle 29 kilometrelik konvoy yaptılar
Abone Olgoogle-news

Diyarbakır'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü nedeniyle, 50 motosiklet sürücüsü bir araya gelerek Türk bayraklarıyla süsledikleri motosikletleriyle kent içinde 29 kilometrelik sürüş gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da, 50 motosiklet sürücüsü, Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'nci kuruluş yıl dönümünü, Türk bayraklı motosikletleriyle, kent içinde turladı. Diyarbakır Stadyumu'nda başlatılan ve valilik önünde son bulan 29 kilometrelik sürüş sırasında konvoya, çevredeki vatandaşlar da alkışlarıyla; araçtakiler ise kornalarla destek verdi.  

Diyarbakırda Türk bayraklı motosikletlerle 29 kilometrelik konvoy yaptılar

'BU ZAFERE BİZ DE DİYARBAKIR'DA ORTAK OLUYORUZ'

Etkinlik öncesi konuşan Chopper Diyarbakır Motosiklet Grubu Başkanı Volkan Er, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmak için Diyarbakır'da böylesi bir etkinliği 2'nci kezdir düzenlediklerini ifade ederek, "Tüm Türkiye'de kutlanan bu zafere biz de Diyarbakır'da ortak oluyoruz. Mardin ve Diyarbakır'da katılan arkadaşlarımız var. Hepsine teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşları ve gaziler ile şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Tüm Türkiye'ye kutlu olsun" dedi.

'GELENEKSEL OLARAK BUNA DEVAM EDECEĞİZ'

Diyarbakır Gezgin Motorcular Başkan yardımcısı Mehmet Baltacı ise cumhuriyet kutlamalarına farkındalık oluşturmak amacıyla 50 motosiklet sürücüyle bir araya geldiklerini belirterek, "Farkındalık yaratmak istedik. Etkinlik, 50 motosikletle yapılıyor. Bu etkinliğimizi geleneksel hale getireceğiz" diye konuştu,

Kadın motosiklet sürücüsü Müjde Ünal, etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.
Diyarbakırda Türk bayraklı motosikletlerle 29 kilometrelik konvoy yaptılar

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle