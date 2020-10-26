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DİYARBAKIR (İHA)
Haber Giriş: 26.10.2020 - 12:57 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da traktör ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

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Diyarbakır'da traktör ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
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Diyarbakır-Mardin karayolunda traktör ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Diyarbakırda traktör ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Olay, Diyarbakır-Mardin karayolunda meydana geldi. Mardin istikametine seyir halinde olan minibüs, önündeki traktörün römorkuna çarpıp yoldan çıkarak takla attı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör de ön tekerlekleri yerinden çakarak savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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