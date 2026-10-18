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Diyarbakır'da trafo merkezinde yangın ve patlamalar kamerada

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#Diyarbakır#Elektrik Kesintisi#Trafo Yangını
Diyarbakırda trafo merkezinde yangın ve patlamalar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2026 13:56

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki ana trafo merkezinde çıkan yangın ve yaşanan patlamalar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Yenişehir ilçesi Seyrantepe mevkisinde bulunan elektrik dağıtım şirketine ait ana trafo merkezinde yangın çıktı.

Diyarbakırda trafo merkezinde yangın ve patlamalar kamerada

Yangının ardından merkezde patlamalar meydana geldi. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Kentin bir bölümüne de elektrik verilemedi.

Diyarbakırda trafo merkezinde yangın ve patlamalar kamerada

Konuyla ilgili abonelere gönderilen bilgilendirme mesajında, "Aboneliğinizin bulunduğu bölgede elektrik dağıtım şirketine ait ana trafo merkezinde bir kesinti meydana gelmiştir. Enerjinin yeniden sağlanması için ilgili kurumla koordineli olarak çalışmamız devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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#Diyarbakır#Elektrik Kesintisi#Trafo Yangını

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