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Diyarbakır'da trafik kazası! Göreve giden polis şehit oldu

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#Diyarbakır#Trafik Kazası#Kemal Güleç
Diyarbakırda trafik kazası Göreve giden polis şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2023 22:32

Diyarbakır'da yan yoldan hızla gelen otomobilin bariyerleri aşıp, iki araca çarptığı kazada göreve giden polis memuru Kemal Güleç şehit oldu. Aralarında bir polis memurunun da olduğu 2’si ağır 5 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır Şanlıurfa kara yolu Polis Lojmanları karşısında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen, içinde V.K., A.A. ve M.A.B.’nin bulunduğu 34 FPH 196 plakalı otomobil, yan yoldan hızla ana yola çıkınca kontrolden çıktı. Aşırı hızlı giden otomobil, bariyerleri aşarak, önce polis memuru Ö.D. yönetimindeki 46 AFF 530 plakalı otomobile, ardından H.A. yönetimindeki 27 AHF 226 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Diyarbakırda trafik kazası Göreve giden polis şehit oldu


İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü olarak sağlarken, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 46 AFF 530 plakalı araçtaki polis memuru Kemal Güleç’in hayatını kaybettiği belirlendi. Aralarında polis memuru Ö.D.’nin de olduğu 2’si ağır 5 kişi, yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yan yoldan hızla gelen ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu 34 FPH 196 plakalı otomobil, bariyerleri yıkarak önce polis memurlarının bulunduğu otomobile, ardından hafif ticari araca çarpıyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Diyarbakırda trafik kazası Göreve giden polis şehit oldu

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#Diyarbakır#Trafik Kazası#Kemal Güleç

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