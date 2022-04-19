Diyarbakır’da toz bulutu gökyüzünü kızıla boyadı

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Diyarbakır’da bugün etkili olan toz aşımı hayatı olumsuz etkiledi. Afrika üzerinden gelen toz bulutu akşam saatlerine doğru had safhaya ulaşırken, gökyüzü bir anda kızıla büründü. Uzmanlar toz bulutlarının kenti yarın terk etmesini bekliyor.

Öte yandan etkili olan yoğun toz bulutu da sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin 100 metreye düşmesi nedeniyle sürücüler hızlarını düşürüp farlarını yakarak ilerleyebildi. Uzmanlar, bu tarz durumlarda bilhassa astımı, alerjik akciğer hastalıkları, solunum yolu rahatsızlıkları, kronik akciğer hastalığı, KOAH hastalığı ve kalp hastalığı olan bireylerin önümüzdeki birkaç gün boyunca dışarıya çıkmaması gerektiğinin altını çizdi.