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Diyarbakır'da tırdan fırlayan lastiğin çarptığı otomobildeki yolcu hayatını kaybetti

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#Diyarbakır#Tır#Kaza
Diyarbakırda tırdan fırlayan lastiğin çarptığı otomobildeki yolcu hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 15:47

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, seyir halindeki tırdan fırlayan lastiğin çarptığı otomobildeki Erhan Tatar hayatını kaybetti.

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Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen seyir halindeki tırdan fırlayan lastik, Diyarbakır-Silvan kara yolunun 36. kilometresinde karşı yönden gelen Burhan Tatar'ın kullandığı 34 KD 9788 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön camı kırıldı, tavan sacından otomobilin içine giren lastik, yolcu Erhan Tatar'a (30) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı araçtan çıkarılan Tatar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Diyarbakırda tırdan fırlayan lastiğin çarptığı otomobildeki yolcu hayatını kaybetti

Jandarma ekipleri, kazanın ardından bölgeden uzaklaşan tırın tespit edilmesi, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakırda tırdan fırlayan lastiğin çarptığı otomobildeki yolcu hayatını kaybetti

Öte yandan kazanın, otomobilin İstanbul'dan Van'a giderken meydana geldiği öğrenildi.

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#Diyarbakır#Tır#Kaza

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