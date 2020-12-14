Diyarbakır’da terörün finansmanına ağır darbe!
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Lice kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-7 Narko-Terör operasyonlarında; 1 ton 16 kilogram esrar ele geçirildi" denildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Lice kırsalında Yıldırım 7 Narko-Terör operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlarda; 847 kg toz esrar, 124 kg kubar esrar, 45 kg skunk esrar olmak üzere toplam 1 ton 16 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Operasyonlarda ayrıca teröristlerin barınma alanı olarak kullandığı 2 sığınakta da çok miktarda yaşam ve gıda malzemesine el konuldu. Narko- Terör operasyonları kesintisiz sürüyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle