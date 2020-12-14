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Haber Giriş: 14.12.2020 - 09:46 | Son Güncelleme:

Diyarbakır’da terörün finansmanına ağır darbe!

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Diyarbakır’da terörün finansmanına ağır darbe!
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Lice kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-7 Narko-Terör operasyonlarında; 1 ton 16 kilogram esrar ele geçirildi" denildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Lice kırsalında Yıldırım 7 Narko-Terör operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlarda; 847 kg toz esrar, 124 kg kubar esrar, 45 kg skunk esrar olmak üzere toplam 1 ton 16 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca teröristlerin barınma alanı olarak kullandığı 2 sığınakta da çok miktarda yaşam ve gıda malzemesine el konuldu. Narko- Terör operasyonları kesintisiz sürüyor.

Diyarbakır’da terörün finansmanına ağır darbe

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