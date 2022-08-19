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Diyarbakır'da terörün finansman kaynağına abluka! Hepsi ele geçirildi

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#İçişleri Bakanlığı#Eren Abluka-34 Operasyonu#Diyarbakır
Diyarbakırda terörün finansman kaynağına abluka Hepsi ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 15:00

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da yürütülen 'Eren Abluka-34 Operasyonu'nda, toplam 11 milyon 942 bin kök kenevir ile 841 kilo esrar ele geçirildiğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da başlatılan 'Eren Abluka-34 Operasyonu'yla terör örgütünün finans kaynağına darbe vurulmaya devam ediliyor. Operasyonun 8'inci gününde; Diyarbakır’ın Lice ilçesi Konuklu Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 42 ayrı noktada arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Operasyonda, 38,2 kilo kubar esrar, 1 milyon 411 bin 530 kök kenevir bitkisi, 58 bin 375 kök skunk bitkisi ele geçirildi. 8 günlük operasyonda toplam 11 milyon 942 bin 460 kök kenevir, 841,4 kilo esrar (toz ve kubar) ile 706 bin 575 kök skunk’un ele geçirildiği belirtildi.

Diyarbakırda terörün finansman kaynağına abluka Hepsi ele geçirildi



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka' operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı olarak başarıyla sürdürüldüğü ifade edildi.

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#İçişleri Bakanlığı#Eren Abluka-34 Operasyonu#Diyarbakır

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