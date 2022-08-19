Diyarbakır'da terörün finansman kaynağına abluka! Hepsi ele geçirildi

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da başlatılan 'Eren Abluka-34 Operasyonu'yla terör örgütünün finans kaynağına darbe vurulmaya devam ediliyor. Operasyonun 8'inci gününde; Diyarbakır’ın Lice ilçesi Konuklu Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 42 ayrı noktada arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.
Operasyonda, 38,2 kilo kubar esrar, 1 milyon 411 bin 530 kök kenevir bitkisi, 58 bin 375 kök skunk bitkisi ele geçirildi. 8 günlük operasyonda toplam 11 milyon 942 bin 460 kök kenevir, 841,4 kilo esrar (toz ve kubar) ile 706 bin 575 kök skunk’un ele geçirildiği belirtildi.