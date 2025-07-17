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Diyarbakır'da 'Terörsüz Türkiye'ye destek: MHP ve Türk bayrakları asıldı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#MHP#Türk Bayrağı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 13:36

MHP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine destek amacıyla, tarihi surlara parti ve Türk bayrakları asıldı.

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MHP İl Başkanlığı tarafından, Sur ilçesindeki tarihi Diyarbakır surları ile kentin bazı noktalarına parti ve Türk bayrakları asıldı. İl Başkanı Miktat Arslan, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine destek olmak ve bu vizyonu daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ederek, “MHP çatısı altında siyaset yapan tüm Türk milliyetçileri gibi biz de Diyarbakır İl Teşkilatı olarak bilge liderimizin söylemlerini esas alıyor, bu doğrultuda hareket ediyoruz.

Diyarbakırda Terörsüz Türkiyeye destek: MHP ve Türk bayrakları asıldı

Genel Başkanımızın 22 Ekim 2024 tarihinde yaptığı tarihi nitelikteki çağrıya uygun olarak söylem ve duruşunu halkımıza etkinliklerle duyurmaya büyük özen gösterdik. Bu kapsamda, ilk adım olarak ‘Kızılelma Diyarbakır’ sloganıyla başlatılan çalışmada, 19 Mayıs 1919’a ithafen 1919 Türk bayrağını vatandaşlara dağıttık. Genel Başkanımızın ‘Terörsüz Türkiye’ vizyonunu daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla bu mesajı içeren pankartları kent merkezinde belirli noktalara astık. Aynı çalışmayı kırsal ilçelerimizde de gerçekleştirmek üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Bu inançla bir kez daha diyoruz ki; Asırlık birlik, sonsuz kardeşlik” dedi.

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Diyarbakırda Terörsüz Türkiyeye destek: MHP ve Türk bayrakları asıldı

Diyarbakırda Terörsüz Türkiyeye destek: MHP ve Türk bayrakları asıldı

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#Diyarbakır#MHP#Türk Bayrağı

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