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Gündem
AA
Haber Giriş: 14.06.2021 - 09:27 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 9 gözaltı

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Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 9 gözaltı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Lice ilçesinde 3 Ekim 2020'de gerçekleştirilen Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride yer alan "Doktor Amara" kod isimli Müzeyyen Aydınlı'nın etkisiz hale getirildiği bölgede dijital materyaller bulundu.

Yapılan inceleme sonucu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bağlar, Kayapınar ve Ergani ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya üye oldukları, örgüte yardım ve yataklık yaptıkları, terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket ettikleri gerekçesiyle V.B. ile A.B, O.B, M.R.T, A.K, H.K, R.O, A.O. ve S.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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