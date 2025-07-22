×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır’da termometre 47 dereceyi gösterdi... Çocuklar havuza girdi, yetişkinler gölgeye sığındı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Sıcak#Termometre
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 15:44

Diyarbakır’da termometre 47 dereceyi gösterirken, çocuklar süs havuzlarına girerek serinledi, yetişkinler ise camiye gidip serin yere çekildi.

Haberin Devamı

Termometrenin 47 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar serinlemenin yollarını aradı. Özellikle çocuklar merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi Anzele Parkı'nın süs havuzuna akın etti. Aileleriyle birlikte gelen çocuklar, suya girerek sıcak havadan bir nebze de olsa kurtulmaya çalıştı.

Diyarbakır’da termometre 47 dereceyi gösterdi... Çocuklar havuza girdi, yetişkinler gölgeye sığındı

Yetişkinler ise çareyi camilere sığınmakta buldu. Camilerin serin ortamlarında uzanarak dinlenen vatandaşlar, dışarıdaki yakıcı sıcaktan korunmaya çalıştı. Diyarbakır’da gün içerisinde açık alanda bulunmak zorunda kalanlar ise gölgelik alanları tercih ederek güneşten kaçtı.

Diyarbakır’da termometre 47 dereceyi gösterdi... Çocuklar havuza girdi, yetişkinler gölgeye sığındı

Haberin Devamı

Batman’dan arkadaşlarını ziyarete geldiğini belirten Ahmet Can Yiğit, "Gelmez olaydım, çok sıcaktır. Dayanamıyorum, birazdan geri döneceğim" dedi.

Gözden KaçmasınKentte sıcak hava hayatı durma noktasına getirdi Dondurma yesek de fayda etmiyor, böylesini görmedimKentte sıcak hava hayatı durma noktasına getirdi! 'Dondurma yesek de fayda etmiyor, böylesini görmedim'Haberi görüntüle

Muhammed Savaş ise, Diyarbakır’ın 48 ile 50 derece sıcaklıkta olduğunu değerlendirerek, "Bu sıcaklarda mecburen başımıza su dökerek serinlemeye çalışıyoruz veya camilere gidip uzanıyoruz. İstanbul’da da yaşadım, orada nem vardı burasıda cehennem ateşi gibi sıcaktır" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır’da termometre 47 dereceyi gösterdi... Çocuklar havuza girdi, yetişkinler gölgeye sığındı

Ankara’dan gezmeye gelen Yakup Yaşar da, sıcaklardan dolayı gezmeyi bırakıp camiye sığındığını kaydederek, "Hava çok sıcak olduğu için mecburen camiye geldik. Caminin serin olmasından dolayı burayı tercih ettim. Gördüğünüz gibi herkes kendini bu serin atmosfere atmış durumda. Camilerde olmasa yandık biz" şeklinde konuştu.

Gözden KaçmasınTarih verildi: 2020deki rekor sıcaklık egale olacak | Cadde ve sokaklar boşaldıTarih verildi: 2020'deki rekor sıcaklık egale olacak | Cadde ve sokaklar boşaldıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınOrman yangınlarıyla mücadele | Sakarya, Bilecik ve Eskişehirde alevlere müdahale devam ediyor... Korku dolu anlar: Alevlerin arasında kaldılarOrman yangınlarıyla mücadele | Sakarya, Bilecik ve Eskişehir'de alevlere müdahale devam ediyor... Korku dolu anlar: Alevlerin arasında kaldılarHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Sıcak#Termometre

BAKMADAN GEÇME!