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Diyarbakır'da tepki çeken görüntü! Kağıt toplayan çocukları darp ettiler

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Polis#Şiddet
Diyarbakırda tepki çeken görüntü Kağıt toplayan çocukları darp ettiler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 16:38

Diyarbakır’da kağıt toplayan M.Ş.F. (16) ve kardeşi H.F. (13), otel çalışanları tarafından sopalarla darp edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgilere göre, Yenişehir Mahallesi Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde kağıt toplayan M.Ş.F. (16) ve kardeşi H.F. (13), iddiaya göre bir otelin su akan süs taşında yüzünü yıkamak istedi. Otel çalışanları ile çocuklar arasında yaşanan sözlü tartışma, sopalı taşlı kavgaya dönüştü. İki kardeş, kafalarına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı sopa darbeleriyle yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Kavga anı, anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#Diyarbakır#Polis#Şiddet

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