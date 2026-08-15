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Diyarbakır'da tefecilik operasyonu: 2 kişi tutuklandı

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#Diyarbakır#Tefecilik Operasyonu#Organize Suçlar
Diyarbakırda tefecilik operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2026 08:22

Diyarbakır'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışma kapsamında "tefecilik" ve "nitelikli yağma" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik 13 Ağustos'ta operasyon düzenlendi.

Operasyonda H.T, M.T. ve S.Y. gözaltına alındı.

Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 9 şarjör, 331 fişek ve 3 POS cihazı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.T. ve M.T. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.Y. serbest bırakıldı.

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#Diyarbakır#Tefecilik Operasyonu#Organize Suçlar

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