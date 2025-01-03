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Diyarbakır'da Tavşantepe Mahallesi imamı hakkında karar: Görevden ihraç edildi

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#Diyarbakır#Bağlar #Tavşantepe Mahallesi
Diyarbakırda Tavşantepe Mahallesi imamı hakkında karar: Görevden ihraç edildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 15:36

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, serbest bırakıldıktan sonra telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddia edilen Tavşantepe Mahallesi imamı R.K., Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ihraç edildi.

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te Kur'an kursundan çıktıktan sonra en son evine giden patika yolda güvenlik kamerasında gözüken, 19 gün sonra da dere yatağında cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve 11 Eylül 2024'te serbest bırakılan imam R.K. hakkında iddialar ortaya atıldı.

R.K.'nin telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddia edildi. Bu iddialar sonrası açığa alınan R.K. hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından idari soruşturma başlatılarak, konunun incelenmesi için 2 müfettiş görevlendirildi.

Hazırlanan raporun ardından R.K., meslekten ihraç edildi. İhraç kararı, öğle saatlerinde İl Müftülüğü tarafından R.K.'ye tebliğ edildi.

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#Diyarbakır#Bağlar #Tavşantepe Mahallesi

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