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Diyarbakır'da taşlı, sopalı ve silahlı kavga: Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ve yeğenleri vuruldu

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Nevzat Bahtiyar#Silahlı Kavga
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 17:30

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kavgaya karışan taraflardan birinin Narin Güran cinayetinde tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ve yeğenleri olduğu öğrenildi.

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Olay Sur ilçesi Yeşilvadi Mahallesi'nde meydana geldi. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ve yeğenleri ile bir grup arasından henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Diyarbakırda taşlı, sopalı ve silahlı kavga: Nevzat Bahtiyarın kardeşi ve yeğenleri vuruldu

Tartışma bir anda büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3'ü çocuk 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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#Diyarbakır#Nevzat Bahtiyar#Silahlı Kavga

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