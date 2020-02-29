MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDiyarbakır'da taş, sopa ve silahlı arazi kavgası: 8 yaralı
GeriGündem Diyarbakır'da taş, sopa ve silahlı arazi kavgası: 8 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Emrah KIZIL-Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,(DHA)
Haber Giriş: 29.02.2020 - 13:31,Son Güncelleme:/

Diyarbakır'da taş, sopa ve silahlı arazi kavgası: 8 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Diyarbakır'da taş, sopa ve silahlı arazi kavgası: 8 yaralı
Abone Olgoogle-news

DİYARBAKIR'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 aile arasında çıkan taş, sopa ve silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Hamuryazar Mahallesi'nde meydana geldi. Karapınar ve Şahin aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle sözlü tartışma çıktı.Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerine yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralıların acil servisteki tedavisi sürerken, jandarma ekipleri kavgaya karıştıkları tespit edilen bazı şüphelileri gözaltına aldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle