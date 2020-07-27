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DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 27.07.2020 - 14:46,Son Güncelleme:

Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçısı 6 kişi suçüstü yakalandı

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Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçısı 6 kişi suçüstü yakalandı
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DİYARBAKIR'da jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 6 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergani ilçesinde şüphelilerin, ellerinde bulunan tarihi eserleri satacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheliler, bir akaryakıt istasyonunda tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, Roma dönemine ait 187 bronz sikke ele geçirildi. Ele geçirilen sikkeler muhafaza altına alınarak Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

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