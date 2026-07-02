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Diyarbakır'da tarihi Dağkapı Burcu’na Devlet Bahçeli posteri ve MHP bayrağı asıldı

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#MHP#Devlet Bahçeli#Diyarbakır
Diyarbakırda tarihi Dağkapı Burcu’na Devlet Bahçeli posteri ve MHP bayrağı asıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2026 12:58

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi Dağkapı Burcu surlarına, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin posteri ile MHP bayrağı asıldı. Üzerinde "Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda" ifadesi yer alan pankart, bölgedeki vatandaşlar ve esnaflar tarafından barış ile kardeşlik süreci için olumlu bir adım olarak değerlendirildi.

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Merkez Sur ilçesi Dağkapı Burcu Surlarına Devlet Bahçeli posterleri ile üç hilalli MHP bayrağı asıldı. Pankartlarda kardeşlik mesajları verilirken "Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda" yazısı dikkat çekti.

Diyarbakırda tarihi Dağkapı Burcu’na Devlet Bahçeli posteri ve MHP bayrağı asıldı

“TÜRK OLSUN, KÜRT OLSUN HERKES KARDEŞTİR”

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Pankartları gören vatandaşlar çalışmanın barış süreci için olumlu bir adım olduğunu vurguladı. Muğla'nın Fethiye ilçesinden gelen Hasan İğnepli, Türkiye'nin her tarafının güzel olduğunu vurguladı. İğnepli, "Gezilip görülmesi yerler. Bize anlattıkları gibi değil. Hepimiz Müslümanız ırkçılık olmaz. Türk olsun, Kürt olsun herkes kardeştir. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin buraları gezmeden yurt dışına çıkan bir insanın ya aklı yoktur ya da parası çoktur. Biz kardeşiz bununla ilgili ayet bile var. Bu pankarta şaşırmadım Türkiye'nin her yerinde olması gereken şeyler. Bunlar bizim ihtiyaçlarımız. Herkese saygı duyulması güzel" dedi.

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Diyarbakırda tarihi Dağkapı Burcu’na Devlet Bahçeli posteri ve MHP bayrağı asıldı

“TOPLUMA DAHA İYİ FAYDA SAĞLAR”

Diyarbakır'da esnaflık yapan Ümit Toprak ise pankartı başarılı bulduğunu dile getirdi. Toprak, "Kardeşlik için, barış için, huzur için gayet iyi, başarılı ve güzel olmuş. Sürecin barış ve kardeşlik içerisinde yürütülmesi daha iyi olur. Topluma daha iyi fayda sağlar. Ekonomik olarak da her yer kalkınır. Burası demokratik bir il kimse Diyarbakır'dan korkmasın rahat rahat gelebilir, gezebilir" diye konuştu.

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#MHP#Devlet Bahçeli#Diyarbakır

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