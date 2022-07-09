Diyarbakır'da tarihi camilerde yoğunluk

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Diyarbakır’da çok sayıda vatandaş, bayram namazını kentin tarihi camilerinde kıldı. Sur ilçesinde bulunan ve İslam aleminin 5'inci Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami'de de yoğunluk oluştu. Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker ile Ebubekir Bal, vatandaşlarla birlikte burada namaz kıldı. İmam Hidayet Yılmaz'ın kıldırdığı namaz sonrası Vali Su ve beraberindekiler cemaatle bayramlaştı. Bir grup genç namazdan çıkan vatandaşlara şeker ve kolonya ikram etti.

Valisi Ali İhsan Su, paylaşmanın önemine vurgu yaparak, “Şimdi imkanları olan kardeşlerimiz kurbanlarını kesecekler, hocamızın da ifade ettiği gibi bir kısmını kendimiz, bir kısmını eş dostumuzla beraber, bir kısmını da fakir fukarayla paylaşmak çok önemli. Tabii bayramlarımız çok özel günlerimiz. Büyüklerimizin duasını alarak ellerini öpmek, annelerimizin babalarımızın duasını almak çok önemlidir. Yine küçüklerimizi, küçük kardeşlerimizi sevindirmek çok önemli. Tabii bu bayramda mahallemizde bulunan garipleri, yetimleri, öksüzleri, fakirleri sevindirmek çok önemli. Ülkemizde güven ve huzurun sağlanmasında hayatını ortaya koyan aziz şehitlerimizin ailelerini ziyaret etmek, kahraman gazilerimizi ziyaret ederek onları da bayram sevincimize ortak etmemiz çok çok önemlidir. Bu duygularla tüm vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum" dedi.