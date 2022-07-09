Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır'da tarihi camilerde yoğunluk

#Cami#Diyarbakır#Bayram
Diyarbakırda tarihi camilerde yoğunluk

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami, bayram namazını kılmak için gelenlerin akınına uğradı.

Haberin Devamı

Diyarbakır’da çok sayıda vatandaş, bayram namazını kentin tarihi camilerinde kıldı. Sur ilçesinde bulunan ve İslam aleminin 5'inci Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami'de de yoğunluk oluştu. Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker ile Ebubekir Bal, vatandaşlarla birlikte burada namaz kıldı. İmam Hidayet Yılmaz'ın kıldırdığı namaz sonrası Vali Su ve beraberindekiler cemaatle bayramlaştı. Bir grup genç namazdan çıkan vatandaşlara şeker ve kolonya ikram etti.

Diyarbakırda tarihi camilerde yoğunluk



Valisi Ali İhsan Su, paylaşmanın önemine vurgu yaparak, “Şimdi imkanları olan kardeşlerimiz kurbanlarını kesecekler, hocamızın da ifade ettiği gibi bir kısmını kendimiz, bir kısmını eş dostumuzla beraber, bir kısmını da fakir fukarayla paylaşmak çok önemli. Tabii bayramlarımız çok özel günlerimiz. Büyüklerimizin duasını alarak ellerini öpmek, annelerimizin babalarımızın duasını almak çok önemlidir. Yine küçüklerimizi, küçük kardeşlerimizi sevindirmek çok önemli. Tabii bu bayramda mahallemizde bulunan garipleri, yetimleri, öksüzleri, fakirleri sevindirmek çok önemli. Ülkemizde güven ve huzurun sağlanmasında hayatını ortaya koyan aziz şehitlerimizin ailelerini ziyaret etmek, kahraman gazilerimizi ziyaret ederek onları da bayram sevincimize ortak etmemiz çok çok önemlidir. Bu duygularla tüm vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum" dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cami#Diyarbakır#Bayram

BAKMADAN GEÇME!

Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı Angelicanın katili 28 yıl sonra bulundu: En azından yüzünü biliyoruz

Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı! Angelica'nın katili 28 yıl sonra bulundu: 'En azından yüzünü biliyoruz'

#Angelica Ramirez
Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile... 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkası

Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile... 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkası

#Ervil Lebaron
“Çocuklar çay kahve içmez, içersen büyüyemezsin” diyen büyüklerimiz doğru mu söylüyordu

“Çocuklar çay kahve içmez, içersen büyüyemezsin” diyen büyüklerimiz doğru mu söylüyordu?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı Angelicanın katili 28 yıl sonra bulundu: En azından yüzünü biliyoruz

Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı! Angelica'nın katili 28 yıl sonra bulundu: 'En azından yüzünü biliyoruz'

#Angelica Ramirez
Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile... 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkası

Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile... 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkası

#Ervil Lebaron
“Çocuklar çay kahve içmez, içersen büyüyemezsin” diyen büyüklerimiz doğru mu söylüyordu

“Çocuklar çay kahve içmez, içersen büyüyemezsin” diyen büyüklerimiz doğru mu söylüyordu?

#Sağlık