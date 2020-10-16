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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 16.10.2020 - 17:19 | Son Güncelleme:

Diyarbakır’da takla atan otomobil, ters döndü

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Diyarbakır’da takla atan otomobil, ters döndü
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DİYARBAKIR’da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, ters döndü. Kazada yaralanan olmazken, ulaşımda kısa süre aksama meydana geldi.

Kaza, Diyarbakır- Şanlıurfa yolundaki Kadın Doğum Hastanesi Köprülü Kavşağı çıkışında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 AAL 140 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, refüje çarpıp, takla attı. Ters dönen aracın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tek şeridin kapandığı yolda ulaşım, otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

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