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DİYARBAKIR, (DHA)-
Haber Giriş: 13.07.2021 - 17:14 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da tabut içinde bulundu! 2 gözaltı

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Diyarbakır'da tabut içinde bulundu! 2 gözaltı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, camideki tabutun içinde 3 uzun namlulu silah, 2 av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çınar ilçesine bağlı kırsal Balıksırtı Mahallesi'ndeki camide ve kullanılmayan okul binasında arama yapıldı. Camideki tabut içinde 2 bixi makineli tüfek, 1 kalaşnikof, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatılırken, delil niteliği olan silah ve mühimmat, incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Diyarbakırda tabut içinde bulundu 2 gözaltı

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