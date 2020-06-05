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Selim KAYA- Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 05.06.2020 - 10:33,Son Güncelleme:

Diyarbakır'da şüpheli poşetten giysi çıktı

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Diyarbakır'da şüpheli poşetten giysi çıktı
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DİYARBAKIR'da, yeraltı çarşısı girişine bırakılan şüpheli paketten giysi çıktı.

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Ofis Yeraltı Çarşısı girişinde sabah saatlerinde poşet görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatıp, çarşı girişine güvenlik şeridi çekti. Çağırılan bomba imha uzmanı, güvenlik önlemlerinin ardından poşeti kontrol etti. Poşette giysi olduğu belirlenince yol yeniden trafiğe açıldı.

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